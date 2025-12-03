Dnevni horoskop, Blizanci, 03. 12. 2025.

Ljubav Niste jasni sami sebi, a još manje drugim ljudima. Vaši ljubavni problemi izviru iz vaše nestabilne i preosjetljive emocionalne konstitucije.

Posao Dobro upravljate s tuđom imovinom. Možda se iznenada zainteresirate za nekretnine partnera ili partnerice ili vašeg bliskog rođaka.

Zdravlje Vježbate do iznemoglosti. Jako vam je važno da ste savršeno istrenirani. Osim tjelesne, potrebna vam je i duhovna snaga i ravnoteža.

