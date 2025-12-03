FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa!
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
Blizanci /

Dnevni horoskop, Blizanci, 03. 12. 2025.

Dnevni horoskop, Blizanci, 03. 12. 2025.
×
Foto:

Ljubav Niste jasni sami sebi, a još manje drugim ljudima. Vaši ljubavni problemi izviru iz vaše nestabilne i preosjetljive emocionalne konstitucije.   

Posao Dobro upravljate s tuđom imovinom. Možda se iznenada zainteresirate za nekretnine partnera ili partnerice ili vašeg bliskog rođaka.  

Zdravlje Vježbate do iznemoglosti. Jako vam je važno da ste savršeno istrenirani. Osim tjelesne, potrebna vam je i duhovna snaga i ravnoteža.    

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Blizanci

Horoskop
Još iz rubrike
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Blizanci /
Dnevni horoskop, Blizanci, 03. 12. 2025.