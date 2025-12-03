Dnevni horoskop, Bik, 03. 12. 2025.

Ljubav Olako se upuštate u razne odnose. Vjerujete u sve i svašta. Kad vam postane jasno da ste okruženi glumcima, uslijedit će bolno prizemljenje.

Posao Djelujete zbunjeno i neorganizirano, i lako bi vam se mogle dogoditi velike poslovne pogreške. Koncentrirajte se na vaše najvažnije probleme.

Zdravlje Obuzeo vas je veliki nemir. Više letite nego što hodate. Želite biti na više mjesta istovremeno. Budite na velikom oprezu u prometu riječima.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn