Bik /

Dnevni horoskop, Bik, 03. 12. 2025.

Dnevni horoskop, Bik, 03. 12. 2025.
Foto:

Ljubav Olako se upuštate u razne odnose. Vjerujete u sve i svašta. Kad vam postane jasno da ste okruženi glumcima, uslijedit će bolno prizemljenje.      

Posao Djelujete zbunjeno i neorganizirano, i lako bi vam se mogle dogoditi velike poslovne pogreške. Koncentrirajte se na vaše najvažnije probleme.   

Zdravlje Obuzeo vas je veliki nemir. Više letite nego što hodate. Želite biti na više mjesta istovremeno. Budite na velikom oprezu u prometu riječima.  

Horoskop
