Dnevni horoskop, Škorpion, 03. 12. 2025.
Ljubav Ekstremno ste emocionalni, i to na jedan narcisoidan način. Ne želite se prilagođavati drugima. Ako zatražite sve, mogli biste natrag dobiti ništa.
Posao Imate velika očekivanja. Postali ste prezahtjevni prema sebi, ali i prema drugima. Sve ili ništa stavovi vode vas u nove poslovne probleme.
Zdravlje Opsjednuti ste ljubomorom. Bijes i osvetoljubivost pogubna su kombinacija za zdravlje. Zaustavite se na vrijeme. Još nije (pre)kasno!
