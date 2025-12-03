FREEMAIL
Škorpion

Dnevni horoskop, Škorpion, 03. 12. 2025.

Dnevni horoskop, Škorpion, 03. 12. 2025.
Foto:

Ljubav Ekstremno ste emocionalni, i to na jedan narcisoidan način. Ne želite se prilagođavati drugima. Ako zatražite sve, mogli biste natrag dobiti ništa.    

Posao Imate velika očekivanja. Postali ste prezahtjevni prema sebi, ali i prema drugima. Sve ili ništa stavovi vode vas u nove poslovne probleme.    

Zdravlje Opsjednuti ste ljubomorom. Bijes i osvetoljubivost pogubna su kombinacija za zdravlje. Zaustavite se na vrijeme. Još nije (pre)kasno!    

