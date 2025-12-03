Dnevni horoskop, Djevica, 03. 12. 2025.

Ljubav Vaša nova ljubav živi u blizini vas, ali vi toga još niste potpuno svjesni. Vaš pretjerani oprez mogao bi sve pokvariti. Slobodno otvorite svoje srce.

Posao Poslovno se udružujete s članovima obitelji, i teško vam je isključiti emocije. Više ćete dati nego dobiti, ali to vas (ovaj put) neće zasmetati.

Zdravlje Osjetljivi ste na želje i potrebe drugih ljudi. Vaša emocionalna snaga i ravnoteža skrivaju se u nesebičnosti. Tko daje, dobiva sve što treba.

