Dnevni horoskop, Djevica, 03. 12. 2025.

Dnevni horoskop, Djevica, 03. 12. 2025.
Ljubav Vaša nova ljubav živi u blizini vas, ali vi toga još niste potpuno svjesni. Vaš pretjerani oprez mogao bi sve pokvariti. Slobodno otvorite svoje srce.   

Posao Poslovno se udružujete s članovima obitelji, i teško vam je isključiti emocije. Više ćete dati nego dobiti, ali to vas (ovaj put) neće zasmetati.  

Zdravlje Osjetljivi ste na želje i potrebe drugih ljudi. Vaša emocionalna snaga i ravnoteža skrivaju se u nesebičnosti. Tko daje, dobiva sve što treba.   

