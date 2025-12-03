Djevica /
Dnevni horoskop, Djevica, 03. 12. 2025.
Ljubav Vaša nova ljubav živi u blizini vas, ali vi toga još niste potpuno svjesni. Vaš pretjerani oprez mogao bi sve pokvariti. Slobodno otvorite svoje srce.
Posao Poslovno se udružujete s članovima obitelji, i teško vam je isključiti emocije. Više ćete dati nego dobiti, ali to vas (ovaj put) neće zasmetati.
Zdravlje Osjetljivi ste na želje i potrebe drugih ljudi. Vaša emocionalna snaga i ravnoteža skrivaju se u nesebičnosti. Tko daje, dobiva sve što treba.
Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665
Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min
Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
GODIŠNJICA SMRTI /
Bila je kraljica dance scene, a onda je nestala: O Kasandri su godinama kružile urbane legende
POZNATI GLAZBENIK /
Tko je bivši partner Ane Rucner: Jedan detalj u vezi njega godinama je intrigirao javnost
Djevica /
Dnevni horoskop, Djevica, 03. 12. 2025.