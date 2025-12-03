FREEMAIL
Lav

Dnevni horoskop, Lav, 03. 12. 2025.

Dnevni horoskop, Lav, 03. 12. 2025.
Foto:

Ljubav Jaki ste, vjerujete u sebe, rješavate probleme. Stabilizirajući ste faktor u vašoj ljubavnoj vezi. Ako ste usamljeni, nećete još dugo ostati sami.    

Posao Nikad vam dosta novaca i popularnosti. Nesvjesno hranite vlastito nezadovoljstvo. Poštujte to što trenutno imate. Budite sretni u sadašnjosti.   

Zdravlje Procvali ste u zdravstvenom smislu. Imate višak energije i s velikom lakoćom rješavate sve probleme. Nastavite kultivirati nove zdrave navike.   

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

