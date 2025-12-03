Lav /
Dnevni horoskop, Lav, 03. 12. 2025.
Ljubav Jaki ste, vjerujete u sebe, rješavate probleme. Stabilizirajući ste faktor u vašoj ljubavnoj vezi. Ako ste usamljeni, nećete još dugo ostati sami.
Posao Nikad vam dosta novaca i popularnosti. Nesvjesno hranite vlastito nezadovoljstvo. Poštujte to što trenutno imate. Budite sretni u sadašnjosti.
Zdravlje Procvali ste u zdravstvenom smislu. Imate višak energije i s velikom lakoćom rješavate sve probleme. Nastavite kultivirati nove zdrave navike.
