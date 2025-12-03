FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa!
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
Vaga /

Dnevni horoskop, Vaga, 03. 12. 2025.

Dnevni horoskop, Vaga, 03. 12. 2025.
×
Foto:

Ljubav Izolirali ste se od drugih ljudi. Netko ili nešto potkopava vaše samopouzdanje, i zato se skrivate. Brzo ćete se vratiti u ljubavnu arenu.     

Posao Plašite se poslovnih gubitaka. U strahu su velike oči. Mislite da su svi oko vas neprijateljski raspoloženi prema vama. Kukate bez velikog razloga.  

Zdravlje Proganjaju vas osjećaji inferiornosti. Vaša volja je rasijana. Teško se koncentrirate na prioritetne probleme. Pretjerujete sa samoizolacijom.   

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Vaga

Horoskop
Još iz rubrike
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Vaga /
Dnevni horoskop, Vaga, 03. 12. 2025.