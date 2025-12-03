Vaga /
Dnevni horoskop, Vaga, 03. 12. 2025.
Ljubav Izolirali ste se od drugih ljudi. Netko ili nešto potkopava vaše samopouzdanje, i zato se skrivate. Brzo ćete se vratiti u ljubavnu arenu.
Posao Plašite se poslovnih gubitaka. U strahu su velike oči. Mislite da su svi oko vas neprijateljski raspoloženi prema vama. Kukate bez velikog razloga.
Zdravlje Proganjaju vas osjećaji inferiornosti. Vaša volja je rasijana. Teško se koncentrirate na prioritetne probleme. Pretjerujete sa samoizolacijom.
