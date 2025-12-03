Strijelac /
Dnevni horoskop, Strijelac, 03. 12. 2025.
Ljubav U dobrim ste odnosima s astrološkim Lavovima. Ako nemate Lava ili Lavicu u blizini, možda vam se netko rođen u tom znaku danas približi.
Posao Dobit ćete novi poslovni angažman uz pomoć vaših spretnih i sposobnih prijatelja. Sreća je na vašoj strani. Nemate se na što žaliti.
Zdravlje Vaše su reakcije prebrze jer ste nestrpljivi, a to može biti jako opasno u saobraćaju. Ne razgovarajte na mobitel dok vozite automobil!
