Dnevni horoskop, Strijelac, 03. 12. 2025.

Ljubav U dobrim ste odnosima s astrološkim Lavovima. Ako nemate Lava ili Lavicu u blizini, možda vam se netko rođen u tom znaku danas približi.

Posao Dobit ćete novi poslovni angažman uz pomoć vaših spretnih i sposobnih prijatelja. Sreća je na vašoj strani. Nemate se na što žaliti.

Zdravlje Vaše su reakcije prebrze jer ste nestrpljivi, a to može biti jako opasno u saobraćaju. Ne razgovarajte na mobitel dok vozite automobil!

