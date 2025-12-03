FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa!
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
Vodenjak /

Dnevni horoskop, Vodenjak, 03. 12. 2025.

Dnevni horoskop, Vodenjak, 03. 12. 2025.
×
Foto:

Ljubav Previše ste ponosni i arogantni. Teško komunicirate s partner(ic)om. Niste u epicentru njegove ili njezine pažnje, i to je to što vas uznemirava.           

Posao Hoćete sve odmah i sad. Užitak je u postupnosti, ali vi to ne priznajete, jer ste previše nestrpljivi. Puno toga definitivno ne idu na silu.   

Zdravlje Puni ste prikrivene agresije. U sukobe ulazite uzdignutog čela. Iz nekih samo vama poznatih razloga izazivate sudbinu. Ne igrajte se s vatrom!  

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Vodenjak

Horoskop
Još iz rubrike
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Vodenjak /
Dnevni horoskop, Vodenjak, 03. 12. 2025.