Vodenjak /
Dnevni horoskop, Vodenjak, 03. 12. 2025.
Ljubav Previše ste ponosni i arogantni. Teško komunicirate s partner(ic)om. Niste u epicentru njegove ili njezine pažnje, i to je to što vas uznemirava.
Posao Hoćete sve odmah i sad. Užitak je u postupnosti, ali vi to ne priznajete, jer ste previše nestrpljivi. Puno toga definitivno ne idu na silu.
Zdravlje Puni ste prikrivene agresije. U sukobe ulazite uzdignutog čela. Iz nekih samo vama poznatih razloga izazivate sudbinu. Ne igrajte se s vatrom!
Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665
Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min
Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
GODIŠNJICA SMRTI /
Bila je kraljica dance scene, a onda je nestala: O Kasandri su godinama kružile urbane legende
POZNATI GLAZBENIK /
Tko je bivši partner Ane Rucner: Jedan detalj u vezi njega godinama je intrigirao javnost
Vodenjak /
Dnevni horoskop, Vodenjak, 03. 12. 2025.