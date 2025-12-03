FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa!
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
Jarac /

Dnevni horoskop, Jarac, 03. 12. 2025.

Dnevni horoskop, Jarac, 03. 12. 2025.
×
Foto:

Ljubav Sretni ste i zadovoljni. Sve vam ide točno po planu. Ipak, ekstremne emocije mogu pokvariti puno toga. Ne zaboravite na nježnost i romantiku.     

Posao Obavljate posao s radošću, ali to ne znači da ste se pomirili s određenim ljudima iz radnoga okružja. Čekate pravi trenutak za obračun.  

Zdravlje Veseli ste i optimistični. Razmišljate o lijepim stvarima. S vašim je zdravljem sve u najboljem redu. Nitko vam ne kvari dobro raspoloženje.   

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Jarac

Horoskop
Još iz rubrike
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Jarac /
Dnevni horoskop, Jarac, 03. 12. 2025.