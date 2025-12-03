Jarac /
Dnevni horoskop, Jarac, 03. 12. 2025.
Ljubav Sretni ste i zadovoljni. Sve vam ide točno po planu. Ipak, ekstremne emocije mogu pokvariti puno toga. Ne zaboravite na nježnost i romantiku.
Posao Obavljate posao s radošću, ali to ne znači da ste se pomirili s određenim ljudima iz radnoga okružja. Čekate pravi trenutak za obračun.
Zdravlje Veseli ste i optimistični. Razmišljate o lijepim stvarima. S vašim je zdravljem sve u najboljem redu. Nitko vam ne kvari dobro raspoloženje.
