FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa!
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
Ribe /

Dnevni horoskop, Ribe, 03. 12. 2025.

Dnevni horoskop, Ribe, 03. 12. 2025.
×
Foto:

Ljubav Usuglasili ste se sa sobom, a to je važan preduvjet za ljubavnu harmoniju. Izbjegavajte Vage, jer će vam pokvariti skladno raspoloženje.   

Posao Želite promijeniti nešto u vlastitom poslovanju, ali niste sigurni što, kako i kada. Ako učinite prvi hrabri korak, onaj drugi će doći sam od sebe.  

Zdravlje Okruženi ste pažnjom i razumijevanjem, a to je važno za očuvanje dobroga zdravlja. Nakon dugo vremena osjećate se sretno i zadovoljno.   

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Ribe

Horoskop
Još iz rubrike
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Ribe /
Dnevni horoskop, Ribe, 03. 12. 2025.