Dnevni horoskop, Ribe, 03. 12. 2025.

Ljubav Usuglasili ste se sa sobom, a to je važan preduvjet za ljubavnu harmoniju. Izbjegavajte Vage, jer će vam pokvariti skladno raspoloženje.

Posao Želite promijeniti nešto u vlastitom poslovanju, ali niste sigurni što, kako i kada. Ako učinite prvi hrabri korak, onaj drugi će doći sam od sebe.

Zdravlje Okruženi ste pažnjom i razumijevanjem, a to je važno za očuvanje dobroga zdravlja. Nakon dugo vremena osjećate se sretno i zadovoljno.

