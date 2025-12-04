Lav /
Dnevni horoskop, Lav, 04. 12. 2025.
Ljubav Nagonski rješavate stvari. Vaše srce i vaš razum su u sukobu. Ljubomora vam stvara velike probleme. Ucjenama nećete ništa postići.
Posao Nailazite na probleme u komunikaciji sa suradnicima. Niste svjesni vaše silovitosti i posljedica vlastitih riječi. Ne stvarajte sebi neprijatelje!
Zdravlje Verbalno ste agresivni. Širite vlastitu razdražljivost svuda uokolo. Možda se iznenada sukobite s bratom ili sa sestrom, i to zbog radi novaca.
Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665
Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min
Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
HOROR U KAMPU /
Izraelski napad na šatore pune izbjeglica u Gazi: Petero mrtvih, među njima i dvoje djece
ČAROLIJE KUPA /
Bolno ispadanje za Vuškovićev HSV: Hrabrom Hamburgu presudili jedanaesterci
U HRVATSKOJ ŽIVI 46 GODINA /
Hassan Haidar Diab o valu uvreda i kako ga balavci po Zagrebu nazivaju 'mudžahedinom'
PONOVNO KREĆE POTRAGA /
Nestao avion s 239 ljudi: Hoće li se ikada riješiti najveći zrakoplovni misterij?
LUDO KOLO ENGLEZA /
Wirtz zabio prvijenac pa ostao bez gola: Liverpool tone i dalje! Chelsea izgubio, Arsenal 'gazi'
Lav /
Dnevni horoskop, Lav, 04. 12. 2025.