Dnevni horoskop, Lav, 04. 12. 2025.

Ljubav Nagonski rješavate stvari. Vaše srce i vaš razum su u sukobu. Ljubomora vam stvara velike probleme. Ucjenama nećete ništa postići.

Posao Nailazite na probleme u komunikaciji sa suradnicima. Niste svjesni vaše silovitosti i posljedica vlastitih riječi. Ne stvarajte sebi neprijatelje!

Zdravlje Verbalno ste agresivni. Širite vlastitu razdražljivost svuda uokolo. Možda se iznenada sukobite s bratom ili sa sestrom, i to zbog radi novaca.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn