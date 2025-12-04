FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa!
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
Lav /

Dnevni horoskop, Lav, 04. 12. 2025.

Dnevni horoskop, Lav, 04. 12. 2025.
×
Foto:

Ljubav Nagonski rješavate stvari. Vaše srce i vaš razum su u sukobu. Ljubomora vam stvara velike probleme. Ucjenama nećete ništa postići.   

Posao Nailazite na probleme u komunikaciji sa suradnicima. Niste svjesni vaše silovitosti i posljedica vlastitih riječi. Ne stvarajte sebi neprijatelje!   

Zdravlje Verbalno ste agresivni. Širite vlastitu razdražljivost svuda uokolo. Možda se iznenada sukobite s bratom ili sa sestrom, i to zbog radi novaca.   

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Lav

Horoskop
Još iz rubrike
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Lav /
Dnevni horoskop, Lav, 04. 12. 2025.