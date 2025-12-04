FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa!
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
Rak /

Dnevni horoskop, Rak, 04. 12. 2025.

Dnevni horoskop, Rak, 04. 12. 2025.
×
Foto:

Ljubav Svi su ljudi slični kad se sretno zaljube, pa i vi u tome niste nikakva iznimka. Ljubav vas inspirira da dajete najbolje od sebe. Samo naprijed.  

Posao Ljubav vam oduzima puno vremena, i posao vam je u drugom planu. Zadržite osjećaj za mjeru, granicu i ravnotežu. Za vaše vlastito dobro.  

Zdravlje Imate sve što vam je potrebno, i napokon možete reći da ste zadovoljni vlastitim životom. Ispunjenost ljubavlju daruje vam unutarnji mir.  

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Rak

Horoskop
Još iz rubrike
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Rak /
Dnevni horoskop, Rak, 04. 12. 2025.