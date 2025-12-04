Dnevni horoskop, Rak, 04. 12. 2025.

Ljubav Svi su ljudi slični kad se sretno zaljube, pa i vi u tome niste nikakva iznimka. Ljubav vas inspirira da dajete najbolje od sebe. Samo naprijed.

Posao Ljubav vam oduzima puno vremena, i posao vam je u drugom planu. Zadržite osjećaj za mjeru, granicu i ravnotežu. Za vaše vlastito dobro.

Zdravlje Imate sve što vam je potrebno, i napokon možete reći da ste zadovoljni vlastitim životom. Ispunjenost ljubavlju daruje vam unutarnji mir.

