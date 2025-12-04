FREEMAIL
Bik

Dnevni horoskop, Bik, 04. 12. 2025.

Dnevni horoskop, Bik, 04. 12. 2025.
Ljubav Eksplozivno reagirate na najmanju kritiku na vaš račun. To je jasna naznaka nesigurnosti. Ne glumite neki drugi lik. Prirodno ste nesavršeni.  

Posao Obračuni u vašem radnom okružju kulminiraju. Sretni ste ako niste direktno uključeni u cijelu priču. Možda vas ipak netko ili nešto okrzne. 

Zdravlje Sporo se oporavljate od vaših noćnih mora. Tjeskobni ste, imate brojne strahove, i takve stvari izlaze na površinu kada utonete u duboki san.   

Dnevni Horoskop Bik

Horoskop
Dnevni horoskop, Bik, 04. 12. 2025.