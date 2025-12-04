Dnevni horoskop, Bik, 04. 12. 2025.

Ljubav Eksplozivno reagirate na najmanju kritiku na vaš račun. To je jasna naznaka nesigurnosti. Ne glumite neki drugi lik. Prirodno ste nesavršeni.

Posao Obračuni u vašem radnom okružju kulminiraju. Sretni ste ako niste direktno uključeni u cijelu priču. Možda vas ipak netko ili nešto okrzne.

Zdravlje Sporo se oporavljate od vaših noćnih mora. Tjeskobni ste, imate brojne strahove, i takve stvari izlaze na površinu kada utonete u duboki san.

