Dnevni horoskop, Blizanci, 04. 12. 2025.

Ljubav Dogodilo se ono što se moralo dogoditi. Povratka natrag nema, ili možda ipak ima? Sjećanje na prošlost ne dopušta vam uvid u budućnost.

Posao Za vaš poslovni i financijski oporavak potrebno je vrijeme. Radi se o dugotrajnom procesu preobražaja. Ako ste izgubili bitku, niste izgubili rat!

Zdravlje Ukopani ste na mjestu. Postali ste zatočenici vlastite nesigurnosti i tjeskobe. Ako se ne suočite s frustracijama, ugroziti ćete vlastito zdravlje.

