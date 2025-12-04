Blizanci /
Dnevni horoskop, Blizanci, 04. 12. 2025.
Ljubav Dogodilo se ono što se moralo dogoditi. Povratka natrag nema, ili možda ipak ima? Sjećanje na prošlost ne dopušta vam uvid u budućnost.
Posao Za vaš poslovni i financijski oporavak potrebno je vrijeme. Radi se o dugotrajnom procesu preobražaja. Ako ste izgubili bitku, niste izgubili rat!
Zdravlje Ukopani ste na mjestu. Postali ste zatočenici vlastite nesigurnosti i tjeskobe. Ako se ne suočite s frustracijama, ugroziti ćete vlastito zdravlje.
