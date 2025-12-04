FREEMAIL
Blizanci

Dnevni horoskop, Blizanci, 04. 12. 2025.

Dnevni horoskop, Blizanci, 04. 12. 2025.
Ljubav Dogodilo se ono što se moralo dogoditi. Povratka natrag nema, ili možda ipak ima? Sjećanje na prošlost ne dopušta vam uvid u budućnost.   

Posao Za vaš poslovni i financijski oporavak potrebno je vrijeme. Radi se o dugotrajnom procesu preobražaja. Ako ste izgubili bitku, niste izgubili rat!  

Zdravlje Ukopani ste na mjestu. Postali ste zatočenici vlastite nesigurnosti i tjeskobe. Ako se ne suočite s frustracijama, ugroziti ćete vlastito zdravlje.  

Horoskop
Dnevni horoskop, Blizanci, 04. 12. 2025.