Vaga /
Dnevni horoskop, Vaga, 04. 12. 2025.
Ljubav Možda vam se dogodi iznenadna ljubav, poput groma iz vedra neba. Ako je nešto sudbinski predodređeno, to se prije ili kasnije mora dogoditi.
Posao Imate veliku ljubav, ali nemate veliki novac, i to vas muči i proganja. Vjerojatno tražite previše. Rastrošne Vage nisu poznate po skromnosti.
Zdravlje Vaš se život pretvorio u cjelovitu ekstazu. Postali ste euforični. Zaluđeni ste određenim ljudima i događajima. Opsesije mogu biti opasne.
