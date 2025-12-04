FREEMAIL
Djevica

Dnevni horoskop, Djevica, 04. 12. 2025.

Dnevni horoskop, Djevica, 04. 12. 2025.
Ljubav Žalite se na dosadu i monotoniju. Dani prolaze, a vi ste i dalje usamljeni. Vaš lovački instinkt je izvan funkcije. Sve prepuštate slučaju.   

Posao To što radite više vas ne veseli i ne ispunjava, jer nemate sređenu ljubavnu situaciju. Možda se zainteresirate za jednu osobu iz radnog okružja.  

Zdravlje Vaše loše razdoblje prolazi, i mirnije živite. Razdoblje vladavine Strijelca uvijek vam donosi energetske oscilacije. Samo pozitiva ima smisla.      

