Dnevni horoskop, Djevica, 04. 12. 2025.

Ljubav Žalite se na dosadu i monotoniju. Dani prolaze, a vi ste i dalje usamljeni. Vaš lovački instinkt je izvan funkcije. Sve prepuštate slučaju.

Posao To što radite više vas ne veseli i ne ispunjava, jer nemate sređenu ljubavnu situaciju. Možda se zainteresirate za jednu osobu iz radnog okružja.

Zdravlje Vaše loše razdoblje prolazi, i mirnije živite. Razdoblje vladavine Strijelca uvijek vam donosi energetske oscilacije. Samo pozitiva ima smisla.

