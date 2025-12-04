Dnevni horoskop, Vodenjak, 04. 12. 2025.

Ljubav Nakon jučerašnjeg dana, u vašoj vezi više ništa nije isto. Ako ste upravo krenuli u ljubavnu avanturu, vaše strasti su potpuno izvan kontrole.

Posao Gladni ste poslovnog i financijskog uspjeha, i sve se lako može pretvoriti u pohlepu. Vaša blistavost za čas potamni. Sami ste za to krivi.

Zdravlje U vama se budi nova samosvijest, i opet živite na atomski pogon. Više od svega drugoga potrebna vam je svjesna i promišljena samokontrola.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn