Jarac

Dnevni horoskop, Jarac, 04. 12. 2025.

Dnevni horoskop, Jarac, 04. 12. 2025.
Ljubav Vaš emocionalni ekstremizam je na djelu. Teško kontrolirate sebe, a volite imati druge ljude pod kontrolom. Zanimljiv ste slučaj za izučavanje.  

Posao Možda vam padne na pamet loša ideja da prisvojite određene količine novca. Suspregnite vašu nerazumnu glad za materijalnim obiljem.  

Zdravlje Zlovoljni ste, a nemate neki specijalan razlog za nezadovoljstvo. Ako uspijete sami sebe reprogramirati na pozitivu, postati ćete pobjednik.    

Horoskop
