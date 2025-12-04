Strijelac /
Dnevni horoskop, Strijelac, 04. 12. 2025.
Ljubav Osjećate se razapeto na bezbroj različitih načina. Ako vi sami ne potencirate promjene, planeti će odraditi svoje. Izbjegavajte Škorpione!
Posao Vaša poslovna situacija nije jako vesela. Morate krenuti put preobražaja i reformi. Sada je na ispitu vaša stvarna snaga i snalažljivost.
Zdravlje Ako živite u uvjerenju da ste najveća žrtva, potrebna vam je promjena životne filozofije. Nema predaje. Sve ovisi o vašoj samosvijesti.
