Ovan /
Dnevni horoskop, Ovan, 05. 12. 2025.
Ljubav Ako između vas i njega ili nje stvari nisu dobro posložene, moguć je raskid odnosa. Spremni ste na svašta, osim na to da budete ostavljeni.
Posao Utjecaj Saturna potencira kod vas pretjerani strah. Plašite se poduzeti bilo što novo. Ako se napokon ohrabrite, mnoga vrata će vam se otvoriti.
Zdravlje Emocionalno ste potonuli, i potrebno vam je određeno vrijeme da se vratite u ravnotežu. Patnja omogućuje da stvari vidite kristalno jasno.
Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665
Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min
Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
GORI PADDOCK /
Za njima se sve žene okreću! Najzgodniji vozači Formule 1 zasjenili i svoje 'bolje polovice'
'SVI SMO U ŠOKU' /
Ovo je mjesto horora u Međimurju: Pucao u suprugu i njenu sestru
Ovan /
Dnevni horoskop, Ovan, 05. 12. 2025.