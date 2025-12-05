Dnevni horoskop, Ovan, 05. 12. 2025.

Ljubav Ako između vas i njega ili nje stvari nisu dobro posložene, moguć je raskid odnosa. Spremni ste na svašta, osim na to da budete ostavljeni.

Posao Utjecaj Saturna potencira kod vas pretjerani strah. Plašite se poduzeti bilo što novo. Ako se napokon ohrabrite, mnoga vrata će vam se otvoriti.

Zdravlje Emocionalno ste potonuli, i potrebno vam je određeno vrijeme da se vratite u ravnotežu. Patnja omogućuje da stvari vidite kristalno jasno.

