Dnevni horoskop, Ribe, 04. 12. 2025.

Ljubav Ono što vam je izgledalo savršeno, iznenada je postalo puno nedostatnosti. Previše uljepšavate stvari, i zbog toga se gorko razočarate.

Posao Ako propustite jednu poslovnu priliku, doći će druga. Uskoro će Jupiter i Saturn stati na vašu stranu, i poslovno ćete se skroz stabilizirati.

Zdravlje Kad padnete, brzo se uspravite i oporavite, i to je postala vaša velika prednost u odnosu na druge ljude. Optimizmom liječite sami sebe.

