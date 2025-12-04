FREEMAIL
Ribe /

Dnevni horoskop, Ribe, 04. 12. 2025.

Dnevni horoskop, Ribe, 04. 12. 2025.
Foto:

Ljubav Ono što vam je izgledalo savršeno, iznenada je postalo puno nedostatnosti. Previše uljepšavate stvari, i zbog toga se gorko razočarate.  

Posao Ako propustite jednu poslovnu priliku, doći će druga. Uskoro će  Jupiter i Saturn stati na vašu stranu, i poslovno ćete se skroz stabilizirati.   

Zdravlje Kad padnete, brzo se uspravite i oporavite, i to je postala vaša velika prednost u odnosu na druge ljude. Optimizmom liječite sami sebe.    

