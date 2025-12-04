Ribe /
Dnevni horoskop, Ribe, 04. 12. 2025.
Ljubav Ono što vam je izgledalo savršeno, iznenada je postalo puno nedostatnosti. Previše uljepšavate stvari, i zbog toga se gorko razočarate.
Posao Ako propustite jednu poslovnu priliku, doći će druga. Uskoro će Jupiter i Saturn stati na vašu stranu, i poslovno ćete se skroz stabilizirati.
Zdravlje Kad padnete, brzo se uspravite i oporavite, i to je postala vaša velika prednost u odnosu na druge ljude. Optimizmom liječite sami sebe.
Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665
Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min
Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
LUDNICA U NAJAVI /
Ovo čeka cijeli svijet: Evo kada i gdje gledati posljednju utrku sezone koja sve odlučuje
'BORE SE ZA NJEGOV ŽIVOT' /
Božinović otkrio detalje napada na policajca u Splitu pa uputio apel: 'Nekome to može biti okidač'
Ribe /
Dnevni horoskop, Ribe, 04. 12. 2025.