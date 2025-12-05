Djevica /
Dnevni horoskop, Djevica, 05. 12. 2025.
Ljubav Nešto u vama tjera vas na pokret, akciju, osvajanje nove ljubavi. Strastveni nagoni mogu biti opasni za uvijek razumne i logične Djevice.
Posao Osjećate veliku potrebu za poslovnim preobražajem. Prije bilo kakve pretvorbe i transformacije, potrebna vam je kvalitetna poslovna informacija.
Zdravlje Polako se budite iz letargije. Riječ je o unutarnjem buđenju. Umorni ste od vlastitoga nedjelovanja. Dobro bi vam došla neka vrst tjelovježbe.
