Dnevni horoskop, Djevica, 05. 12. 2025.

Ljubav Nešto u vama tjera vas na pokret, akciju, osvajanje nove ljubavi. Strastveni nagoni mogu biti opasni za uvijek razumne i logične Djevice.

Posao Osjećate veliku potrebu za poslovnim preobražajem. Prije bilo kakve pretvorbe i transformacije, potrebna vam je kvalitetna poslovna informacija.

Zdravlje Polako se budite iz letargije. Riječ je o unutarnjem buđenju. Umorni ste od vlastitoga nedjelovanja. Dobro bi vam došla neka vrst tjelovježbe.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn