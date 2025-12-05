Lav /
Dnevni horoskop, Lav, 05. 12. 2025.
Ljubav Vaša vatrena strastvenost dodatno se pojačava. Usamljeni primjerci vašeg astrološkog znaka, spremni su krenuti u novu ljubavnu avanturu.
Posao Zauzeli ste startnu poziciju, i samo je pitanje trenutka kad ćete se baciti u eksplozivni trk. Važno je da u cijeloj priči ne zaboravite na cilj.
Zdravlje Vaša energija se postupno popravlja. Loše razdoblje je iza vas. Opet volite sami sebe, što je važno i potrebno, sve dok ne postane pretjerano.
