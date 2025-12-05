FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
Blizanci /

Dnevni horoskop, Blizanci, 05. 12. 2025.

Dnevni horoskop, Blizanci, 05. 12. 2025.
×
Foto:

Ljubav Sumnjate u sve, pa i u sebe. Izgubili ste vjeru u ljubav. Negativni utjecaji nestati će za koji dan, i vi ćete se iznova emocionalno rascvasti.  

Posao Nemate velike inspiracije za posao. Radite samo ono što morate, i ništa više. U slobodno vrijeme prepuni ste energije i nije vam dosadno.  

Zdravlje Stalno vam je hladno. Osjećate se smrznuto. Vaši su problemi psihološke naravi, a tijelo uvijek sluša psihu, pa ste točno tu gdje jeste.  

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Blizanci

Horoskop
Još iz rubrike
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Blizanci /
Dnevni horoskop, Blizanci, 05. 12. 2025.