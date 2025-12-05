Blizanci /
Dnevni horoskop, Blizanci, 05. 12. 2025.
Ljubav Sumnjate u sve, pa i u sebe. Izgubili ste vjeru u ljubav. Negativni utjecaji nestati će za koji dan, i vi ćete se iznova emocionalno rascvasti.
Posao Nemate velike inspiracije za posao. Radite samo ono što morate, i ništa više. U slobodno vrijeme prepuni ste energije i nije vam dosadno.
Zdravlje Stalno vam je hladno. Osjećate se smrznuto. Vaši su problemi psihološke naravi, a tijelo uvijek sluša psihu, pa ste točno tu gdje jeste.
