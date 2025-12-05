Dnevni horoskop, Bik, 05. 12. 2025.

Ljubav Sami ste sebi najveći neprijatelj. Već vam je poznata ta priča. Iste stvari se ponavljaju i ne mijenjaju. Još niste spremni za ljubavne promjene.

Posao U borbi za moć i visoki poslovni položaj stvorili ste sebi neprijatelje, i teško vam je normalno funkcionirati. Ispravite ono što se da popraviti.

Zdravlje Živite u strahu od (ne)postojećih zdravstvenih problema. Kako živite, tako vam jest. Krenite u preobražaj navika, i vaše zdravlje će se poboljšati.

