Bik

Dnevni horoskop, Bik, 05. 12. 2025.

Dnevni horoskop, Bik, 05. 12. 2025.
Foto:

Ljubav Sami ste sebi najveći neprijatelj. Već vam je poznata ta priča. Iste stvari se ponavljaju i ne mijenjaju. Još niste spremni za ljubavne promjene.  

Posao U borbi za moć i visoki poslovni položaj stvorili ste sebi neprijatelje, i teško vam je normalno funkcionirati. Ispravite ono što se da popraviti.  

Zdravlje Živite u strahu od (ne)postojećih zdravstvenih problema. Kako živite, tako vam jest. Krenite u preobražaj navika, i vaše zdravlje će se poboljšati.   

Horoskop
