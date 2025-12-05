Bik /
Dnevni horoskop, Bik, 05. 12. 2025.
Ljubav Sami ste sebi najveći neprijatelj. Već vam je poznata ta priča. Iste stvari se ponavljaju i ne mijenjaju. Još niste spremni za ljubavne promjene.
Posao U borbi za moć i visoki poslovni položaj stvorili ste sebi neprijatelje, i teško vam je normalno funkcionirati. Ispravite ono što se da popraviti.
Zdravlje Živite u strahu od (ne)postojećih zdravstvenih problema. Kako živite, tako vam jest. Krenite u preobražaj navika, i vaše zdravlje će se poboljšati.
Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665
Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min
Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
GORI PADDOCK /
Za njima se sve žene okreću! Najzgodniji vozači Formule 1 zasjenili i svoje 'bolje polovice'
'SVI SMO U ŠOKU' /
Ovo je mjesto horora u Međimurju: Pucao u suprugu i njenu sestru
Bik /
Dnevni horoskop, Bik, 05. 12. 2025.