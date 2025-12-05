Dnevni horoskop, Rak, 05. 12. 2025.

Ljubav Teško pronalazite sebe u sadašnjosti. Ili ste zaokupljeni onim što se već dogodilo, ili se unaprijed veselite zbog onoga što se tek treba odigrati.

Posao Ne možete se žaliti da vam nedostaju poslovne prilike. Da li ćete u obilju novih ponuda nešto i iskoristiti, najviše ovisi o vašoj angažiranosti.

Zdravlje Imate više optimizma u sebi nego proteklih dana. Iskoristite skladan utjecaj Jupitera za pojačane fizičke aktivnosti. Dodir s prirodom liječi.

