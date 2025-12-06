FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
Ovan /

Dnevni horoskop, Ovan, 06. i 07. 12. 2025.

Dnevni horoskop, Ovan, 06. i 07. 12. 2025.
×
Foto:

Ljubav U povlaštenom ste položaju. Uživate u ljubavnoj sreći i zadovoljstvu. Otvoreno srce i velikodušna djela najbolja su garancija za trajnu ljubav.   

Posao Postali ste traženi i popularni. Kvalitetan rad, najbolja vam je reklama. Financijski ste dobrostojeći, i niste u strahu za vašu poslovnu budućnost.  

Zdravlje Teško kontrolirate vlastitu strastvenost, i to vas čini slabim. Ako ste svjesni gdje točno griješite, već ste na pola puta do promjene ponašanja.   

Snovi i vizije Morate biti itekako stabilni da bi veliku moć mogli ne samo koristiti nego i izdržati. U moći se krije zamka. Moć nas čini osamljenima.     

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Ovan

Horoskop
Još iz rubrike
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Ovan /
Dnevni horoskop, Ovan, 06. i 07. 12. 2025.