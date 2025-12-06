Dnevni horoskop, Ovan, 06. i 07. 12. 2025.

Ljubav U povlaštenom ste položaju. Uživate u ljubavnoj sreći i zadovoljstvu. Otvoreno srce i velikodušna djela najbolja su garancija za trajnu ljubav.

Posao Postali ste traženi i popularni. Kvalitetan rad, najbolja vam je reklama. Financijski ste dobrostojeći, i niste u strahu za vašu poslovnu budućnost.

Zdravlje Teško kontrolirate vlastitu strastvenost, i to vas čini slabim. Ako ste svjesni gdje točno griješite, već ste na pola puta do promjene ponašanja.

Snovi i vizije Morate biti itekako stabilni da bi veliku moć mogli ne samo koristiti nego i izdržati. U moći se krije zamka. Moć nas čini osamljenima.

