Dnevni horoskop, Škorpion, 05. 12. 2025.

Ljubav Nema vas nigdje. Izolirali ste se od svijeta. U vlastitoj nastambi provodite mnoge melankolične sate. Čekate da vam ljubav padne s neba.

Posao Više maštate, nego što djelujete. Raščlanjujete vaše poslovanje u detalje, kako biste popravili ono loše i dodatno usavršili ono što je dobro.

Zdravlje Šutite i mirno podnosite sami sebe. Nitko vas ne pita kako ste. Puno je neskladnih energija u igri. Ne dopustite sebi potonuće u depresiju.

