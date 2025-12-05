Vodenjak /
Dnevni horoskop, Vodenjak, 05. 12. 2025.
Ljubav Morate se suočiti s problemima u vašoj ljubavnoj vezi. Slobodno pokažite sebi i njemu ili njoj da imate jak, stabilan i uravnotežen karakter.
Posao Mnogo toga je izvan vaše kontrole, ali to ne znači da se trebate unaprijed predati. Djelujte pozitivno, to će vam omogućiti da ostanete na nogama.
Zdravlje Niste zadovoljni sa sobom samima. Nezadovoljstvo vam oduzima energiju. U nervoznom ste razdoblju. Ne izazivajte incidente i ekscese.
Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665
Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min
Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
GORI PADDOCK /
Za njima se sve žene okreću! Najzgodniji vozači Formule 1 zasjenili i svoje 'bolje polovice'
'SVI SMO U ŠOKU' /
Ovo je mjesto horora u Međimurju: Pucao u suprugu i njenu sestru
Vodenjak /
Dnevni horoskop, Vodenjak, 05. 12. 2025.