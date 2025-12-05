Dnevni horoskop, Vodenjak, 05. 12. 2025.

Ljubav Morate se suočiti s problemima u vašoj ljubavnoj vezi. Slobodno pokažite sebi i njemu ili njoj da imate jak, stabilan i uravnotežen karakter.

Posao Mnogo toga je izvan vaše kontrole, ali to ne znači da se trebate unaprijed predati. Djelujte pozitivno, to će vam omogućiti da ostanete na nogama.

Zdravlje Niste zadovoljni sa sobom samima. Nezadovoljstvo vam oduzima energiju. U nervoznom ste razdoblju. Ne izazivajte incidente i ekscese.

