FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
Vodenjak /

Dnevni horoskop, Vodenjak, 05. 12. 2025.

Dnevni horoskop, Vodenjak, 05. 12. 2025.
×
Foto:

Ljubav Morate se suočiti s problemima u vašoj ljubavnoj vezi. Slobodno  pokažite sebi i njemu ili njoj da imate jak, stabilan i uravnotežen karakter.   

Posao Mnogo toga je izvan vaše kontrole, ali to ne znači da se trebate unaprijed predati. Djelujte pozitivno, to će vam omogućiti da ostanete na nogama.  

Zdravlje Niste zadovoljni sa sobom samima. Nezadovoljstvo vam oduzima energiju. U nervoznom ste razdoblju. Ne izazivajte incidente i ekscese.  

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Vodenjak

Horoskop
Još iz rubrike
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Vodenjak /
Dnevni horoskop, Vodenjak, 05. 12. 2025.