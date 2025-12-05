Strijelac /
Dnevni horoskop, Strijelac, 05. 12. 2025.
Ljubav Imate stabilnu ljubavnu situaciju, i ne želite ništa mijenjati. Ono što između vas i njega ili nje nije skladno i harmonično, kreativno ispravljate.
Posao Nakon više dana zastoja, napokon ste se pomaknuli s mjesta. Kada jednom odlučite pokrenuti sami sebe, malo tko vas može više zaustaviti.
Zdravlje Vaše zdravstveno stanje nije sjajno, i to najviše zbog utjecaja Neptuna. Važno je da ostanete pozitivni. Sami sebi stvarate svoju sudbinu.
