Jarac

Dnevni horoskop, Jarac, 05. 12. 2025.

Dnevni horoskop, Jarac, 05. 12. 2025.
Foto:

Ljubav Vaša ljubavna situacija iznenada se razbistrila. Sada znate na čemu ste s njim ili s njom. Ako niste zaljubljeni, možda vas vežu drugi interesi.   

Posao Jarčevi su snalažljiva stvorenja. Spretno izmislite nešto novo kako biste se izvukli iz teške poslovne situacije. Štednja vam još ne ide od ruke.     

Zdravlje Prestali ste kukati, i to je krasna vijest za sve oko vas. Pronašli ste novu (ljubavnu) inspiraciju, i ništa vas više ne boli. Ljubav sve rane liječi.   

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Jarac

Horoskop
