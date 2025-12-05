FREEMAIL
Ribe

Dnevni horoskop, Ribe, 05. 12. 2025.

Dnevni horoskop, Ribe, 05. 12. 2025.
Foto:

Ljubav Vraćate se na početni ljubavni položaj. Ono što je započelo u prvim danima studenog, iznova se aktualizira. Sjetite se gdje ste stali. Koristite vremeplov!   

Posao Ne napušta vas duh poduzetništva. Ono što ste mjesecima unatrag (samo) planirali, sada ćete definitivno pokrenuti. I druge ljude ćete zaposliti.      

Zdravlje Nebeski utjecaji daju poticaj vašem dobrom zdravlju. Ne gubite samopouzdanje, vjerujete u sebe. Vaša riblja samosvijest dodatno će ojačati.  

Horoskop
Dnevni horoskop, Ribe, 05. 12. 2025.