Dnevni horoskop, Bik, 06. i 07. 12. 2025.

Ljubav Previše gledate samo vaš interes. Ispunjavate vlastite želje. Vaše samoljublje je na vrhuncu. Netko sve to podnosi, samo je pitanje do kada.

Posao Zaletavate se u nepoznato. Nemate strpljenja dovršiti započeto. Imate silnu pokretačku energiju, ali nedostaje vam upornost i istrajnost.

Zdravlje Mislite da ste svemoćni, jer vam to govori vaš prenapuhani ego. Žudite za moći i zaboravljate na ljubav, sve dok ne zalutate u slijepu ulicu.

Snovi i vizije Tko ne može biti vjeran, ne može biti ni iskren, a tko nije iskren, samovrijednost mu sve više opada. Ukoliko ne možete biti iskreni, ne vjeruju vam drugi niti vi vjerujete sebi.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn