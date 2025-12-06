FREEMAIL
Bik

Dnevni horoskop, Bik, 06. i 07. 12. 2025.

Dnevni horoskop, Bik, 06. i 07. 12. 2025.
Foto:

Ljubav Previše gledate samo vaš interes. Ispunjavate vlastite želje. Vaše samoljublje je na vrhuncu. Netko sve to podnosi, samo je pitanje do kada.   

Posao Zaletavate se u nepoznato. Nemate strpljenja dovršiti započeto. Imate silnu pokretačku energiju, ali nedostaje vam upornost i istrajnost.    

Zdravlje Mislite da ste svemoćni, jer vam to govori vaš prenapuhani ego.  Žudite za moći i zaboravljate na ljubav, sve dok ne zalutate u slijepu ulicu.  

Snovi i vizije Tko ne može biti vjeran, ne može biti ni iskren, a tko nije iskren, samovrijednost mu sve više opada. Ukoliko ne možete biti iskreni, ne vjeruju vam drugi niti vi vjerujete sebi.   

Dnevni Horoskop Bik

Dnevni horoskop, Bik, 06. i 07. 12. 2025.