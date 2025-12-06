FREEMAIL
Vaga

Dnevni horoskop, Vaga, 06. i 07. 12. 2025.

Dnevni horoskop, Vaga, 06. i 07. 12. 2025.
Foto:

Ljubav Najgore je prošlo, ali ostaje pitanje što je ostalo od vaše ljubavne veze. Borba za moć unutar odnosa potpuno je razotkrila tko je od vas kakav.   

Posao Imate svoja pravila igre i strogo ih se pridržavate. Vašu upornu tvrdoglavost teško je promijeniti. Zahladili ste odnose s najbližim suradnicima.    

Zdravlje Vremenska prognoza djeluje nezgodno na vaš bioritam. Kronično vam nedostaju slobodni dani. Bez prestanka sanjate nadolazeće dane odmora.      

Snovi i vizije Sposobnost donošenja odluka je važna, jer ona jako obogaćuje vaš život. Tko je neodlučan, nosi sa sobom sve veći teret.  

Dnevni Horoskop Vaga

Horoskop
