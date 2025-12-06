Dnevni horoskop, Djevica, 06. i 07. 12. 2025.

Ljubav Imate problema sami sa sobom. I vaši odnosi s drugima su nejasni i neartikulirani. Puno toga ćete riješiti uz pomoć novog samopouzdanja.

Posao Podcjenjujete sebe, pa se i drugi slično odnose prema vama. Od mnoštva (navodnih) prijatelja, sada vidite na koga doista možete računati.

Zdravlje Tranzitni Neptun upozorava na moguću opasnost od nejasnih dijagnoza. Djelujte brzo i preventivno. Ne izbjegavajte odlazak liječniku!

Snovi i vizije Jedna od najvažnijih funkcija obrazovanja je, da se školuje unutrašnje i vanjsko oko za sagledavanje vlastitih pogrešaka. Znalac prepoznaje svoje pogreške. Neznalica vidi samo tuđe pogreške!

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn