Djevica /

Dnevni horoskop, Djevica, 06. i 07. 12. 2025.

Dnevni horoskop, Djevica, 06. i 07. 12. 2025.
Foto:

Ljubav Imate problema sami sa sobom. I vaši odnosi s drugima su nejasni i neartikulirani. Puno toga ćete riješiti uz pomoć novog samopouzdanja.    

Posao Podcjenjujete sebe, pa se i drugi slično odnose prema vama. Od mnoštva (navodnih) prijatelja, sada vidite na koga doista možete računati.     

Zdravlje Tranzitni Neptun upozorava na moguću opasnost od nejasnih dijagnoza. Djelujte brzo i preventivno. Ne izbjegavajte odlazak liječniku!     

Snovi i vizije Jedna od najvažnijih funkcija obrazovanja je, da se školuje unutrašnje i vanjsko oko za sagledavanje vlastitih pogrešaka. Znalac prepoznaje svoje pogreške. Neznalica vidi samo tuđe pogreške!   

Dnevni Horoskop Djevica

Dnevni horoskop, Djevica, 06. i 07. 12. 2025.