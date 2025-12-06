FREEMAIL
Dnevni horoskop, Lav, 06. i 07. 12. 2025.

Dnevni horoskop, Lav, 06. i 07. 12. 2025.
Ljubav Proživljavate pravu ljubavnu dramu, i to posebno vi koji ste na ovaj svijet stigli krajem mjeseca srpnja. Ni vi ostali niste skroz mirni i zadovoljni.    

Posao Vaš vrijednosni sustav se urušio. I vaš poslovni status više nije isti kao prije. Sve je to prirodno i normalno. Stvari uvijek mogu postati puno bolje. 

Zdravlje Važno je da napokon odustanete od nekih starih predrasuda koje koče vašu osobnu evoluciju. Nije vrijeme za tvrdokornost i dogmatičnost.   

Snovi i vizije Taktičnost je osobina koju nikada ne možete razviti u prevelikoj mjeri. Osjećaj za takt pokazatelj je duševne zrelosti čovjeka.  

