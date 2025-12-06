Dnevni horoskop, Lav, 06. i 07. 12. 2025.

Ljubav Proživljavate pravu ljubavnu dramu, i to posebno vi koji ste na ovaj svijet stigli krajem mjeseca srpnja. Ni vi ostali niste skroz mirni i zadovoljni.

Posao Vaš vrijednosni sustav se urušio. I vaš poslovni status više nije isti kao prije. Sve je to prirodno i normalno. Stvari uvijek mogu postati puno bolje.

Zdravlje Važno je da napokon odustanete od nekih starih predrasuda koje koče vašu osobnu evoluciju. Nije vrijeme za tvrdokornost i dogmatičnost.

Snovi i vizije Taktičnost je osobina koju nikada ne možete razviti u prevelikoj mjeri. Osjećaj za takt pokazatelj je duševne zrelosti čovjeka.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn