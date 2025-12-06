Dnevni horoskop, Rak, 06. i 07. 12. 2025.

Ljubav Osjećaj zadovoljstva lijepo se oslikava na vašem licu. Riješili ste se ljubavnih frustracija, i sada rasterećeno razmišljate o boljoj budućnosti.

Posao Poslovno i financijski dobro stojite, i to ljekovito djeluje na vašu samosvijest. Vaši individualni talenti opet su u punom kreativnom pogonu.

Zdravlje Uspjeli ste smiriti živce nakon par uraganskih dana. Ono što vam je izgledalo crno, i nije bilo tako negativno. Samoobmana je opasna stvar.

Snovi i vizije Nikada se ne uspoređujte s onima koji imaju više od vas. Umjesto toga, pogledajte one koji imaju mnogo manje od vas, i vidite, koliko ih je!

