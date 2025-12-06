Dnevni horoskop, Škorpion, 06. i 07. 12. 2025.

Ljubav Zavirili ste ispod površine, i otkrili ste neke njegove ili njezine velike tajne. Više niste ljubomorni, sad ste hladni i nezainteresirani za razgovor.

Posao Stalno ste drugi ili treći, nikad prvi. Pružiti će vam se nova prilika da izbijete na prvo mjesto i preuzmete vodstvo. Ne budite pretjerano skromni.

Zdravlje Patnja je vaš najbolji učitelj. Prošli ste kroz teško razdoblje. Imate volju i snagu za preobražaj vlastitog života. Na pravom ste putu oporavka.

Snovi i vizije Razmišljate li negativno, razboljeti ćete se. Negativne misli prije ili poslije uzrokuju bolesti – duševne, tjelesne ili oboje.

