Dnevni horoskop, Škorpion, 06. i 07. 12. 2025.
Ljubav Zavirili ste ispod površine, i otkrili ste neke njegove ili njezine velike tajne. Više niste ljubomorni, sad ste hladni i nezainteresirani za razgovor.
Posao Stalno ste drugi ili treći, nikad prvi. Pružiti će vam se nova prilika da izbijete na prvo mjesto i preuzmete vodstvo. Ne budite pretjerano skromni.
Zdravlje Patnja je vaš najbolji učitelj. Prošli ste kroz teško razdoblje. Imate volju i snagu za preobražaj vlastitog života. Na pravom ste putu oporavka.
Snovi i vizije Razmišljate li negativno, razboljeti ćete se. Negativne misli prije ili poslije uzrokuju bolesti – duševne, tjelesne ili oboje.
Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665
Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min
Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn