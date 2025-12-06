Dnevni horoskop, Strijelac, 06. i 07. 12. 2025.

Ljubav Suzdržavate se od agresije. Uveli ste strogu samokontrolu. Destrukciju suzbijate u samom začetku. Možete sve i svašta, ako to želite.

Posao Pokušavate izmisliti novi posao, nešto što bi vam osiguralo siguran profit. S obzirom na vašu inventivnost, otkriti ćete novo poslovno čudo.

Zdravlje Vaša zdravstvena situacija je stabilna i uravnotežena. Normalno psihofizički funkcionirate. Niste isti. Svjesniji ste sebe, svijeta i svemira.

Snovi i vizije Djelovati kada treba, suzdržati se od akcije kada treba čekati, to je znak milosti. Započnite svoj dan s ljubavlju. Ispunite ga s ljubavlju. Završite ga s ljubavlju.

