Škorpion

Dnevni horoskop, Škorpion, 08. 12. 2025.

Dnevni horoskop, Škorpion, 08. 12. 2025.
Foto:

Ljubav Žudite za novim ljubavnim početkom, ali sve je još u sferi snova. Vaše najbolje vrijeme tek dolazi. Vježbajte strpljenje. Prakticirajte samospoznaju.  

Posao Ne dovršavate projekte na vrijeme, i ljudi o kojima poslovno i financijski ovisite uputiti će vam kritike. Spori ste. Ubrzajte vaš radni ritam.    

Zdravlje Možda vas zaboli glava kao posljedica negativnih misli. Ako još niste naučili reprogramirati sebe na pozitivno, što prije to učite i naučite.  

Dnevni Horoskop škorpion

Horoskop
