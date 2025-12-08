Škorpion /
Dnevni horoskop, Škorpion, 08. 12. 2025.
Ljubav Žudite za novim ljubavnim početkom, ali sve je još u sferi snova. Vaše najbolje vrijeme tek dolazi. Vježbajte strpljenje. Prakticirajte samospoznaju.
Posao Ne dovršavate projekte na vrijeme, i ljudi o kojima poslovno i financijski ovisite uputiti će vam kritike. Spori ste. Ubrzajte vaš radni ritam.
Zdravlje Možda vas zaboli glava kao posljedica negativnih misli. Ako još niste naučili reprogramirati sebe na pozitivno, što prije to učite i naučite.
Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665
Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min
Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
DOKAZANO USPJEŠNI /
Spas za probavu: Ovi božićni začini smanjuju nadutost i snižavaju šećer u krvi
SEKS SIMBOL 80-IH /
Zvijezda kultnog erotskog klasika '9 1/2 tjedana': Kako se mijenjala Kim Basinger
NADZIRE APN /
Država gradi 10.500 priuštivih stambenih jedinica: Evo koliko će samca koštati stan od 30 kvadrata
RTL DOSJE /
Hoće li gradnja priuštivih stanova usporiti rast cijena na tržištu? Struka upozorava na getoizaciju
TOPLIJI ZRAK /
Stižu nam stabilnije prilike: Meteorolog otkrio kakvo nas vrijeme očekuje do kraja tjedna
Škorpion /
Dnevni horoskop, Škorpion, 08. 12. 2025.