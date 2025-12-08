Rak /
Dnevni horoskop, Rak, 08. 12. 2025.
Ljubav Vaše strastveno razdoblje se nastavlja. Ako ste sami, možda malo previše birate. S previsokim kriterijima odabira i dalje ćete ostati usamljeni.
Posao Imate jasan cilj pred sobom. Uz snažnu volju i razvijenu maštu, za vas ne postoje nemoguće stvari. Inspirirate druge ljude na pozitivan način.
Zdravlje Vaše zdravlje je dobrostojeće. Živite u skladu s prirodom. Osim tjelesnih potreba, ne zanemarujete ni one duhovne. Ravnoteža je presudna.
