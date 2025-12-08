FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
Rak /

Dnevni horoskop, Rak, 08. 12. 2025.

Dnevni horoskop, Rak, 08. 12. 2025.
×
Foto:

Ljubav Vaše strastveno razdoblje se nastavlja. Ako ste sami, možda malo previše birate. S previsokim kriterijima odabira i dalje ćete ostati usamljeni.  

Posao Imate jasan cilj pred sobom. Uz snažnu volju i razvijenu maštu, za vas ne postoje nemoguće stvari. Inspirirate druge ljude na pozitivan način.   

Zdravlje Vaše zdravlje je dobrostojeće. Živite u skladu s prirodom. Osim tjelesnih potreba, ne zanemarujete ni one duhovne. Ravnoteža je presudna.      

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Rak

Horoskop
Još iz rubrike
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Rak /
Dnevni horoskop, Rak, 08. 12. 2025.