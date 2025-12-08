Dnevni horoskop, Ovan, 08. 12. 2025.

Ljubav Ima vas svugdje, ali nigdje se ne zadržavate dugo. Vaš ljubavni život je raspršen i rasut. Koncentrirajte se na ono najvažnije, i to forsirajte.

Posao Ako ste dio većeg sistema u kojem funkcionirate kao jedan važan kotačić, teško vam je pokazati vaše individualne kvalitete. To vas frustrira.

Zdravlje Na površinu vaše stvarnosti izlazi ono što ste dugo skrivali i potiskivali u sebe. Suočavate se s frustracijama, a to nije bezbolan proces.

