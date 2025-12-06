FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
Vodenjak /

Dnevni horoskop, Vodenjak, 06. i 07. 12. 2025.

Dnevni horoskop, Vodenjak, 06. i 07. 12. 2025.
×
Foto:

Ljubav Slobodni Vodenjaci nisu previše zainteresirani za promjenu svog emocionalnog statusa. Svjesni ste da ste ekscentrični i teško prilagodljivi.   

Posao Vaši poslovni snovi se ne ispunjavaju, i zbog toga ste nezadovoljni i frustrirani. Želite ostvariti nemoguće. Potreban vam je povratak u stvarnost.    

Zdravlje Vaša energija oscilira, ili je imate previše ili je trošite previše nepotrebno. Možete se raspaliti i reagirati puno oštrije nego što ste mislili. 

Snovi i vizije Imate li teškoća? Krasno! Tada imate dobru prigodu da se vježbate u stjecanju važnih osobina kao što su izdržljivost, strpljenje i povjerenje. Kakav blagoslov!  

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Vodenjak

Horoskop
Još iz rubrike
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Vodenjak /
Dnevni horoskop, Vodenjak, 06. i 07. 12. 2025.