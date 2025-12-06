Dnevni horoskop, Vodenjak, 06. i 07. 12. 2025.

Ljubav Slobodni Vodenjaci nisu previše zainteresirani za promjenu svog emocionalnog statusa. Svjesni ste da ste ekscentrični i teško prilagodljivi.

Posao Vaši poslovni snovi se ne ispunjavaju, i zbog toga ste nezadovoljni i frustrirani. Želite ostvariti nemoguće. Potreban vam je povratak u stvarnost.

Zdravlje Vaša energija oscilira, ili je imate previše ili je trošite previše nepotrebno. Možete se raspaliti i reagirati puno oštrije nego što ste mislili.

Snovi i vizije Imate li teškoća? Krasno! Tada imate dobru prigodu da se vježbate u stjecanju važnih osobina kao što su izdržljivost, strpljenje i povjerenje. Kakav blagoslov!

