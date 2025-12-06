FREEMAIL
Ribe

Dnevni horoskop, Ribe, 06. i 07. 12. 2025.

Dnevni horoskop, Ribe, 06. i 07. 12. 2025.
Foto:

Ljubav Ništa se ne događa slučajno. Nema slučajnosti. To što mislite da ste nevoljeni, znak je da ne volite sebe. Ne tražite krivnju u drugim ljudima.  

Posao Želite učiniti nešto veliko, nešto što bi radikalno promijenilo vaš trenutni poslovni status. Zagledajte se u vaše brojne talente, i djelujte!   

Zdravlje Imate zalihu energije, i to vam omogućava da aktivno živite i djelujete. Pasivnosti, letargije i nedjelovanja dovoljno ste se nauživali.  

Snovi i vizije Pridržavajte se ljubavi. Pridržavajte se vrlina. To je jedina istinska zaštita koju posjedujete, jer vam ništa ne pruža bolju zaštitu nego ako činite, govorite i mislite dobro!  

Dnevni Horoskop Ribe

