Dnevni horoskop, Blizanci, 08. 12. 2025.

Ljubav Ono što vam je izgledalo kao gotova stvar, iznenada se rasprsnulo i raspalo. Djevice nisu idealne za astrološke Blizance. Za vas najbolji Lavovi.

Posao Gladni ste moći i ne birate sredstva da biste se dokopali visokog položaja. Ako vas netko zasjeni, mogli biste postati zavidni i ljubomorni.

Zdravlje Osvetoljubivi Blizanci teško drugima opraštaju. Sposobni ste strpljivo čekati da biste nekome vratili milo za drago. Igrate opasne igre!

