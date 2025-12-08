FREEMAIL
Blizanci /

Dnevni horoskop, Blizanci, 08. 12. 2025.

Dnevni horoskop, Blizanci, 08. 12. 2025.
Foto:

Ljubav Ono što vam je izgledalo kao gotova stvar, iznenada se rasprsnulo i raspalo. Djevice nisu idealne za astrološke Blizance. Za vas najbolji Lavovi.  

Posao Gladni ste moći i ne birate sredstva da biste se dokopali visokog položaja. Ako vas netko zasjeni, mogli biste postati zavidni i ljubomorni.  

Zdravlje Osvetoljubivi Blizanci teško drugima opraštaju. Sposobni ste strpljivo čekati da biste nekome vratili milo za drago. Igrate opasne igre! 

