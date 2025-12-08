Bik /
Dnevni horoskop, Bik, 08. 12. 2025.
Ljubav Više niste u vezi, i sada možete slobodno lutati gdje želite. Nikad vam dosta novih ljubavnih početaka, i brzo ćete opet biti sretno zauzeti.
Posao Zaletavate se u nove poslovne poduhvate. Utjecaj Urana pomaže vam da upoznate originalne osobe. Možda nekome „ukradete“ dobru ideju.
Zdravlje Djelujete samopouzdano. Teškoće koje ste nadvladali silno su vas ojačale. Sada možete početi hrabro uklanjati vaše loše i nezdrave navike.
Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665
Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min
Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
DOKAZANO USPJEŠNI /
Spas za probavu: Ovi božićni začini smanjuju nadutost i snižavaju šećer u krvi
SEKS SIMBOL 80-IH /
Zvijezda kultnog erotskog klasika '9 1/2 tjedana': Kako se mijenjala Kim Basinger
NADZIRE APN /
Država gradi 10.500 priuštivih stambenih jedinica: Evo koliko će samca koštati stan od 30 kvadrata
RTL DOSJE /
Hoće li gradnja priuštivih stanova usporiti rast cijena na tržištu? Struka upozorava na getoizaciju
TOPLIJI ZRAK /
Stižu nam stabilnije prilike: Meteorolog otkrio kakvo nas vrijeme očekuje do kraja tjedna
Bik /
Dnevni horoskop, Bik, 08. 12. 2025.