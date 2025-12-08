Dnevni horoskop, Bik, 08. 12. 2025.

Ljubav Više niste u vezi, i sada možete slobodno lutati gdje želite. Nikad vam dosta novih ljubavnih početaka, i brzo ćete opet biti sretno zauzeti.

Posao Zaletavate se u nove poslovne poduhvate. Utjecaj Urana pomaže vam da upoznate originalne osobe. Možda nekome „ukradete“ dobru ideju.

Zdravlje Djelujete samopouzdano. Teškoće koje ste nadvladali silno su vas ojačale. Sada možete početi hrabro uklanjati vaše loše i nezdrave navike.

