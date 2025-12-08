Dnevni horoskop, Djevica, 08. 12. 2025.

Ljubav Današnji dan ćete upamtiti po dobroj energiji, a to se posebno odnosi na ljubavne sfere vašeg života. Nemate se na što žaliti. Svi vas vole.

Posao Razmišljate o odlasku u inozemstvu. Ako ste u najboljim godinama, možda to i nije loša ideja. Ne možete vječno čekati pristojno zaposlenje.

Zdravlje Što god se dogodilo, optimizam vas neće napustiti. Vaše energetske baterije su napunjene. Možete djelovati s punim kapacitetom.

