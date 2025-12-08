Lav /
Dnevni horoskop, Lav, 08. 12. 2025.
Ljubav Sve vam ide od ruke, pa i potpuno neočekivane stvari. Probleme vam stvara vaša silna umišljenost. Uvjereni ste da ste pobrali svu pamet svijeta.
Posao Imate megalomanske želje i ambicije. Ne vidite važne detalje, i vaše poslovne pogreške se gomilaju. Potreban vam je jasan uvid u cjelinu stvari.
Zdravlje Krasi vas pokretačka energija. Ne razmišljate o zdravstvenim problemima, jer vas ništa ne boli. Štite vas skladni utjecaji Marsa i Venere.
Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665
Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min
Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
DOKAZANO USPJEŠNI /
Spas za probavu: Ovi božićni začini smanjuju nadutost i snižavaju šećer u krvi
SEKS SIMBOL 80-IH /
Zvijezda kultnog erotskog klasika '9 1/2 tjedana': Kako se mijenjala Kim Basinger
NADZIRE APN /
Država gradi 10.500 priuštivih stambenih jedinica: Evo koliko će samca koštati stan od 30 kvadrata
RTL DOSJE /
Hoće li gradnja priuštivih stanova usporiti rast cijena na tržištu? Struka upozorava na getoizaciju
TOPLIJI ZRAK /
Stižu nam stabilnije prilike: Meteorolog otkrio kakvo nas vrijeme očekuje do kraja tjedna
Lav /
Dnevni horoskop, Lav, 08. 12. 2025.