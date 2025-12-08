Dnevni horoskop, Lav, 08. 12. 2025.

Ljubav Sve vam ide od ruke, pa i potpuno neočekivane stvari. Probleme vam stvara vaša silna umišljenost. Uvjereni ste da ste pobrali svu pamet svijeta.

Posao Imate megalomanske želje i ambicije. Ne vidite važne detalje, i vaše poslovne pogreške se gomilaju. Potreban vam je jasan uvid u cjelinu stvari.

Zdravlje Krasi vas pokretačka energija. Ne razmišljate o zdravstvenim problemima, jer vas ništa ne boli. Štite vas skladni utjecaji Marsa i Venere.

