Vaga /
Dnevni horoskop, Vaga, 08. 12. 2025.
Ljubav Prošli ste kroz teško razdoblje i vjerojatno se još oporavljate od problema. Sada su se stvari iskristalizirale. I sloboda ima svojih prednosti.
Posao U strahu ste da ne izgubite vaše radno mjesto. Ako ste se već „preselili“ na burzu, iznenada ćete ugledati niz novih razvojnih mogućnosti.
Zdravlje Muče vas kronične zdravstvene tegobe. Saturn vas disciplinira i ograničava, ali vi na to ne pristajete lako. Tko je jači, vi ili kozmički zakoni?
Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665
Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min
Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
NOVI RAT U AZIJI? /
Tajland napao Kambodžu: Pokrenuo zračne udare duž granice, ima žrtava
DOKAZANO USPJEŠNI /
Spas za probavu: Ovi božićni začini smanjuju nadutost i snižavaju šećer u krvi
SEKS SIMBOL 80-IH /
Zvijezda kultnog erotskog klasika '9 1/2 tjedana': Kako se mijenjala Kim Basinger
NADZIRE APN /
Država gradi 10.500 priuštivih stambenih jedinica: Evo koliko će samca koštati stan od 30 kvadrata
RTL DOSJE /
Hoće li gradnja priuštivih stanova usporiti rast cijena na tržištu? Struka upozorava na getoizaciju
Vaga /
Dnevni horoskop, Vaga, 08. 12. 2025.