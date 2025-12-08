FREEMAIL
Vaga

Dnevni horoskop, Vaga, 08. 12. 2025.

Dnevni horoskop, Vaga, 08. 12. 2025.
Foto:

Ljubav Prošli ste kroz teško razdoblje i vjerojatno se još oporavljate od problema. Sada su se stvari iskristalizirale. I sloboda ima svojih prednosti.  

Posao U strahu ste da ne izgubite vaše radno mjesto. Ako ste se već „preselili“ na burzu, iznenada ćete ugledati niz novih razvojnih mogućnosti.   

Zdravlje Muče vas kronične zdravstvene tegobe. Saturn vas disciplinira i ograničava, ali vi na to ne pristajete lako. Tko je jači, vi ili kozmički zakoni?   

Dnevni Horoskop Vaga

Horoskop
