Strijelac

Dnevni horoskop, Strijelac, 08. 12. 2025.

Dnevni horoskop, Strijelac, 08. 12. 2025.
Ljubav Učite važne istine o sebi, i taj proces se nastavlja nesmanjenom žestinom. Ne možete promijeniti nikoga osim sebe. Više ne živite u prošlosti.       

Posao U vašem radnom okružju vlada skladna atmosfera, no svjesni ste da svatko ponajprije gleda svoj interes. Ograničite pretjerano intimiziranje.   

Zdravlje Sporo se oporavljate od traumatičnih događanja iz prošlosti. Potrebno je određeno vrijeme da sve u vama opet sjedne na svoje mjesto.  

Dnevni horoskop, Strijelac, 08. 12. 2025.